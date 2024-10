Reggio Calabria scelta per il Consiglio Nazionale Arcigay

Il direttivo dell’associazione Arcigay I Due Mari di Reggio Calabria è orgoglioso di comunicare che l’ufficio di presidenza nazionale ha scelto la nostra città per il prossimo Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è l’organo di Governo dell’associazione e rappresenta la massima direzione politica interna ed esterna.

“Siamo entusiasti di poter ospitare questo importante momento che per la prima volta nella storia di Arcigay viene fatto in una città della Calabria. Tutte le nostre attiviste e attivisti sono già a lavoro per coordinare al meglio l’ottima riuscita dell’evento”.