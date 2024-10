Reggio, 10° compleanno per ‘Arcigay I Due Mari’: convegno del movimento LGBTI

Il 17 dicembre ricorre il 10° anniversario dell’associazione Arcigay I Due Mari RC. per questa importante ricorrenza la nostra associazione ha scelto di organizzare un convegno sulla storia del Movimento LGBTI a Reggio Calabria.

QUANDO

L’evento previsto per martedì 17 a Palazzo Alvaro, ha l’ambizione di diventare un “laboratorio” per ricostruire la memoria storica del movimento LGBTI* della città di Reggio Calabria e non solo. Attraverso le testimonianze dei protagonisti, documenti e diari inediti, si raccontano i volti, le storie e le lotte di una comunità che ha lottato per il cambiamento, per il superamento dall’emarginazione umana e sociale, per la lotta alle discriminazioni, per promuovere processi di innovazione sociale.

Leggi anche

Un pezzo di storia della nostra città e della Calabria che si intreccia con la storia del nostro Paese e del movimento LGBTI*.

Ricostruire i passaggi che hanno segnato e determinato la nascita del comitato a Reggio Calabria rappresenta non solo la nostra ambizione ma anche un dovere morale che vuole restituire al patrimonio culturale di tutti e tutte le storie di quelle persone che negli anni hanno lottato e hanno fatto della loro visibilità un esempio da seguire.

L’evento si svolgerà martedì 17 dicembre a Palazzo Alvaro, sala Biblioteca ore 17,00.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della città Metropolitana di Reggio Calabria e della consigliera di Parità della città metropolitana RC.