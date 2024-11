A Reggio l’atteso evento con Scopelliti e De Luca. L’ex sindaco: ‘Dirò qualcosa mai rivelato prima’

Venerdì 22 novembre, alle ore 18:00, il Porto Bolaro Shopping Center di Reggio Calabria ospiterà un evento di grande interesse: la presentazione dei libri “Non tutto è successo!” di Cateno De Luca e “Io sono libero” di Giuseppe Scopelliti.

Si tratta di un evento ‘gemello’ rispetto a quello tenutosi dall’altra parte dello Stretto pochi mesi fa, a Taormina. Nella sala conferenze dell’archivio storico, domenica 8 settembre, il sindaco della Perla dello Ionio, Cateno De Luca aveva già dialogato con l’ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti.

"La giustizia è sempre giusta? Ho finito di leggere il libro dell'ex sindaco di Reggio Calabria ed ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Mi ha colpito la sproporzione della condanna inflitta rispetto ai reati contestati ad uno dei tanti uomini delle istituzioni che ogni giorno camminano sulla lama del rasoio rischiando l'accusa di omissione o di abuso. Il 22 dicembre 2016 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato Scopelliti a 5 anni di reclusione per abuso d'ufficio e falso. Il 4 aprile 2018 viene condannato in Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per falso in atto pubblico. Cosa ci accomuna e cosa non ci accomuna?", aveva affermato De Luca alla vigilia dell'evento di Taormina.

Nel corso dell’evento tenutosi Taormina, De Luca e Scopelliti avevano dialogato sul tema giustizia e politica, entrambi partendo dalle rispettive vicende, che in un certo senso li ha visti accomunati da problematiche simili.

L’ex sindaco di Reggio Calabria e Governatore, come di consueto, non aveva usato mezzi termini per raccontare quanto vissuto negli anni scorsi e lo stesso varrà certamente per l’evento in programma venerdi 22 novembre a Porto Bolaro.

Ma c’è di più, ad aumentare ed alimentare la curiosità in vista dell’evento. Lo stesso Scopelliti, attraverso i social network, ha anticipato che nel corso dell’evento dirà qualcosa ‘mai rivelato prima’ senza aggiungere ulteriori dettagli. Da capire se il riferimento sarà in relazioni a possibili scelte future o decisioni di tipo personale.

Ad aprire l’evento saranno i saluti di Pino Falduto, imprenditore reggino, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista Pasquale Romano, che guiderà il dibattito con gli autori, approfondendo i temi non solo legati alle due opere ma anche alla politica locale e nazionale.