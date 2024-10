Reggio Calabria, Scout Speed e Targa System sulle strade cittadine

di Vincenzo Comi – “Reggio Calabria deve diventare una città civile”. Sono le parole dell’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria Nino Zimbalatti in merito alla nuova regolamentazione della mobilità che verrà applicata entro pochi giorni sulle strade reggine. Si tenta dunque di disciplinare e garantire una circolazione più ordinata e sostenibile nella speranza di una maggiore civiltà e rispetto delle regole da parte dei cittadini.

In sintesi, ci saranno nuovi strumenti di controllo messi in campo dall’amministrazione comunale.

Ai microfoni di CityNow l’assessore Zimbalatti spiega nel dettaglio l’utilizzo e la funzione dei nuovi macchinari, fortemente richiesti dal Comune che serviranno anche a compensare carenze strumentali e di organico, al momento inferiore di due terzi a quelle necessarie.

“Abbiamo cercato sin da subito di correggere e migliorare la circolazione in città attraverso una regolamentazione che punta ad una viabilità sostenibile. Da oggi è in fase di sperimentazione con la messa in funzione del rilevatore elettronico, lo scout speed affiancato al targa system, installato all’interno dei veicoli della polizia municipale. Il macchinario consentirà a giorni di monitorare la sosta e la velocità dei veicoli, verificare la regolarità delle coperture assicurative e delle carte di circolazione, elevando le sanzioni corrispondenti al semplice passaggio dei mezzi di servizio”.

Al momento niente multe quindi da parte del nuovo sistema tecnologico in dotazione. Almeno per ora. Entro una decina di giorni però verranno attivati.

“Per ora la nuova strumentazione è solo in fase di sperimentazione. Presto sui canali istituzionali del Comune di Reggio Calabria e sulla pagina FB del Sindaco Giuseppe Falcomatà verrà pubblicato e promosso un video che spiegherà il funzionamento della nuova apparecchiatura elettronica”.

La collaborazione del personale Atam, nel riordino del caos cittadino, è un’altra importante notizia.

“Ben 36 dipendenti Atam, a seguito del riconoscimento del titolo mediante corso di formazione professionale, supporteranno la Polizia Municipale nelle azioni di presidio delle corsie preferenziali, degli stalli di sosta e di capolinea dei mezzi del trasporto pubblico locale. L’intenzione del Comune non è assolutamente quella di far cassa piuttosto. Con queste misure ci auguriamo di poter fronteggiare al meglio il sistema della sosta selvaggia – conclude Zimbalatti – inoltro il mio grazie al personale del Corpo, all’istruttore Garofano che ha coordinato i processi descritti e rinnovo soprattutto l’appello ai nostri concittadini affinchè si considerino i primi artefici del miglioramento della viabilità comunale”.

Infine un’altra anticipazione.

“Entro la fine dell’anno verrà installata ed attivata nel giro di poco tempo la strumentazione di controllo elettronico dei varchi sul corso Garibaldi“.

I reggini dunque sono avvisati. Niente più soste selvagge e soprattutto occhio ai documenti ed in particolare alle revisioni. A Reggio Calabria torna la ‘linea dura’.