Scuola di biologia marina e biodiversità a Reggio: interlocuzioni tra Comune e Federazione

Un polo d’eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica ed un'opportunità per i giovani e gli scienziati

Reggio Calabria ospiterà la Scuola Nazionale di Biologia Marina e Biodiversità, un progetto che mira alla tutela e valorizzazione dell’ecosistema dello Stretto di Messina, considerato uno dei mari con la più alta biodiversità al mondo.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, punta a trasformare la città in un centro di riferimento internazionale per la ricerca scientifica e la formazione in ambito marino.

Incontro tra istituzioni e mondo scientifico per definire il progetto

Durante un recente incontro, sono stati discussi i dettagli e gli sviluppi del progetto. Presenti all’incontro:

Giuseppe Falcomatà , Sindaco di Reggio Calabria

Vincenzo D'Anna , Presidente della Federazione degli Ordini regionali dei Biologi

Franco Andaloro , docente di biologia marina e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana Biologi (FIB)

Domenico Laurendi , Presidente e socio fondatore dell'Associazione Italiana Biologi

, Presidente e socio fondatore dell’Associazione Italiana Biologi Antonio Ruvolo, Capo di Gabinetto del Comune di Reggio Calabria

Il sindaco Falcomatà: “Un piano di sviluppo culturale e formativo”

“La Scuola Nazionale di Biologia Marina e Biodiversità si inserisce in un ampio piano di sviluppo culturale e formativo, rafforzando il legame tra la città e il suo mare. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta di formazione per giovani professionisti e un impulso alla crescita del settore scientifico e accademico”.

Il progetto si collega alle attività del Noel del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea e alle iniziative future del Museo del Mare, una delle principali strutture in fase di sviluppo a Reggio Calabria.

L’Ordine dei Biologi: “Reggio Calabria scelta strategica”

Domenico Laurendi, Presidente dell’Associazione Italiana Biologi, ha ringraziato il Sindaco Falcomatà per il sostegno al progetto:

“Abbiamo trovato nell’Amministrazione un interlocutore attento e partecipe alle esigenze dei biologi. Insieme al Presidente D’Anna e al Professor Andaloro, proseguiremo la collaborazione per lo sviluppo della comunità scientifica e professionale in Calabria”.

Sopralluogo nei locali destinati alla Scuola di Biologia Marina

Il prossimo passo prevede un sopralluogo del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dei rappresentanti dell’Ordine dei Biologi per verificare l’idoneità degli spazi individuati per la Scuola Nazionale di Biologia Marina.

L’obiettivo è avviare i lavori nel minor tempo possibile per rendere operativa la struttura e dare impulso al settore della ricerca marina in Calabria.