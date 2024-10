Scuole insicure a Reggio: come saranno spostati gli studenti

A palazzo San Giorgio seduta congiunta tra commissione Assetto del territorio, presieduta dal consigliere Giuseppe Sera e Istruzione, formazione e lavoro, presieduta dal consigliere Marcantonino Malara, per discutere della situazione relativa alle soluzioni adottate dall’Amministrazione comunale dopo la verifiche di vulnerabilità statica e sismica di alcuni plessi scolastici reggini.

“C’è l’esigenza di un confronto per comprendere l’esito delle indagini effettuate e che stanno comportando la chiusura di alcuni plessi” ha chiarito preliminarmente il presidente Malara introducendo l’intervento dell’assessore all’Istruzione Anna Briante che ha fatto il punto sulla situazione degli edifici scolastici.

“Gli alunni del Galluppi – ha specificato nella sua analisi l’assessore – saranno ospitati nel plesso dell’istituto Larizza, nel medesimo istituto comprensivo dunque; gli studenti della scuola di Condera, che fa parte dell’istituto comprensivo De Gasperi, andranno nei nuovissimi locali della nuova struttura di San Sperato, con capienza adeguata alle 10 aule richieste.

Il plesso di Condera era oggetto di una valutazione immediatamente precedente a quella delle valutazioni sismiche e si era già a conoscenza del fatto che, a fine anno, doveva essere chiuso per consentire i lavori di adeguamento che partiranno nel mese di ottobre. Il Vitrioli ha dato a sorpresa risultati negativi e ci ha disorientati, ma grazie alla collaborazione della dirigente Morabito, abbiamo trovato la soluzione nell’ambito del medesimo istituto comprensivo cioè tra il plesso del Pascoli e al Galilei.

Per quanto riguarda il Frangipane la struttura era già chiusa in parte per l’esistenza di un problema strutturale, una parte del corpo autonomo era stato destinato alla scuola De Amicis considerato il gran numero di iscritti. Al Klearchos, le criticità hanno riguardato il corpo tre, strutturalmente autonomo, in cui era ospitato un numero contenuto di aule e su proposta della dirigente, si è stabilito di far salire queste aule all’ultimo piano dello stesso plesso già libero dopo interventi di messa in sicurezza dei soffitti.

Per la scuola Melissari l’ipotesi proposta dall’Amministrazione è la scuola di Vito di nuova costruzione, che risponde alle esigenze delle sei classi primarie; una soluzione verrà trovata anche per le tre classi d‘infanzia.

A Catona per la sede della scuola primaria Dante Alighieri e il distaccamento abbiamo avuto difficoltà a reperire locali, d’accordo con la dirigente abbiamo cercato soluzioni ipotetiche pattugliando Catona, bussando alle porte di istituti che potessero ospitarci, l’ultima ipotesi è quella dell’ex Ciapi, ma solo per la parte dell’istituto per mediatori linguistici.

Per il Pythagoras lo scorso anno è stato ospitato al Larizza e quest’anno ha dovuto cedere il passo al Galluppi. Della sistemazione delle aule del Pythagoras si è fatto carico il neo dirigente del nuovo istituto comprensivo (tenendo conto del nuovo dimensionamento) che ha già individuato locali idonei nei plessi di sua competenza che sono nella zona di Gallina”.