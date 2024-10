Reggio, lunghe code in tangenziale per nuova segnaletica – FOTO

Il traffico è stato incanalato in un'unica corsia, questo ha causato non pochi disagi alla viabilità

Impossibile non accorgersi dei lavori al manto stradale effettuati, nel corso delle ultime settimane, sulla tangenziale di Reggio Calabria. Quella che però ancora mancava era la segnaletica orizzontale.

Gli operatori Anas sono a lavoro, proprio in questo momento, nel tratto compreso tra la galleria di Spirito Santo e Modena. Il traffico è stato incanalato in un’unica corsia causando non pochi disagi alla viabilità.

