A Reggio il seminario sui fondi strutturali Pac e Pnrr di Renew Europe

Di seguito il comunicato stampa sull’evento promosso dal gruppo parlamentare “Renew Europe” a Reggio Calabria.

L’appuntamento promosso dal gruppo parlamentare Renew Europe e coordinato da Antonino De Gaetano e dal Consigliere Comunale di Reggio Calabria Antonino Castorina ha visto la partecipazione di molti sindaci ed amministratori accorsi per discutere e dibattere sulle opportunità derivanti dalla programmazione Europea.

Tra gli interventi anche quelli del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Il parlamentare Europeo Giosi Ferrandino intervenuto all’incontro si è soffermato sul lavoro svolto in questi anni in Europa favore delle piccole comunità e sui borghi delle aree interne proponendo leggi e stanziando fondi per implementare la rete di trasporti e la connettività al fine favorire il ripopolamento e creare consorzi turistici.

Il deputato europeo a conclusione dei lavori, stimolato dal Vice Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ed alla presenza del Sindaco di Montebello Maria Foti ha anche affermato la necessità di una maggiore attenzione da parte dell’Europa per il porto di Saline ripromettendosi di andare direttamente sul posto e comprendere un piano di intervento per la valorizzazione complessiva dell’intera zona.