Reggio – Croce Rossa, Hospice e De Blasi fanno squadra: allestita una nuova postazione tamponi

E’ stata allestita presso la stazione centrale di Reggio Calabria una postazione medica della Croce Rossa che sarà attiva a partire da mercoledì 24 novembre. I cittadini potranno ottenere un tampone rapido ad un costo di 8 euro.

Una collaborazione virtuosa per la cittadinanza

Una collaborazione virtuosa per tutta la cittadinanza di Reggio Calabria, quella ottenuta grazie all’accordo raggiunto tra Croce Rossa, Istituto Clinico De Blasi e Hospice via delle Stelle. I cittadini infatti potranno ottenere un tampone rapido per il rilascio del Green Pass e omologato dal Ministero, ad un costo calmierato di 8 euro. Il ricavato delle prestazioni sarà devoluto in parte all’Hospice e in parte alla Croce Rossa. Mentre le prestazioni dell’Istituto De Blasi saranno a titolo totalmente gratuito.

Lamberti – Castronuovo: “Un nostro dovere etico”

Commenta così l’iniziativa Eduardo Lamberti – Castronuovo, direttore dell’istituto De Blasi, definendola una sinergia virtuosa in favore di tutta la cittadinanza.