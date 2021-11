Reggio, torna il servizio tamponi: iniziativa di Croce Rossa, Hospice e De Blasi

Una sinergia virtuosa si realizza in favore della popolazione ed al tempo stesso dei pazienti ricoverati all'Hospice di Reggio Calabria grazie all'accordo raggiunto tra Croce Rossa, Istituto Clinico De Blasi e l'Hospice di Reggio Calabria.

Postazione medica per tamponi rapidi e rilascio del Green Pass

A partire da mercoledì 24 novembre, una postazione medica sarà allestita alla stazione centrale di Reggio Calabria.

I cittadini potranno ottenere un tampone rapido, omologato dal Ministero, per il rilascio del Green Pass, a costo calmierato e contenuto. Il ricavato delle prestazioni sarà devoluto in parte alla Croce Rossa ed in parte all'Hospice. Le prestazioni dell'Istituto De Blasi saranno a titolo totalmente gratuito.

Ognuna delle tre strutture avrà un ruolo specifico che unito costituirà un unicum tra professionalità, servizio e solidarietà.

Lunedì 22 novembre alle ore 11:00, si terrà una conferenza stampa nella struttura allestita dalla Croce Rossa nei suddetti locali. Parteciperanno: