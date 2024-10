Reggio, arriva il ‘Seven Bistrot’: ecco il nuovo locale del centro

Un nuovo locale sta per aprire in città! Il suo nome è “Seven Bistrot” e si trova in centro, a Reggio Calabria, a pochi passi da piazza Del Popolo.

Pizzeria, braceria e birreria, il nuovo bistrot reggino vi attende per celebrare insieme la sua apertura, venerdì 13, a partire dalle ore 21:00, per un’apericena ed un party esclusivo. La serata sarà infatti animata dalla musica di Andrea Santoro Dj.

Quale modo migliore di dare il via alle festività natalizie se non in compagnia degli amici di sempre?

L’apericena spazierà tra antipasti, primi e secondi. La Chef Antonella Versace per l’occasione ha pensato ad una selezione di piatti adatta a tutti i palati. Si passerà, dunque, dal cous cous ai paccheri con melanzane, a gateaux, quiche lorraine con speck e zucchine e tante, tante altre gustose sorprese.

Dire quale sia la specialità del ‘Seven Bistrot’ è veramente un’impresa grazie alla sua vasta proposta culinaria che comprende antipasti, primi e secondi piatti, in particolar modo tagliate di carne, hamburger e grigliate miste.

Ma anche taglieri di salumi e formaggi, pizze classiche e gourmet. Il locale di via Cardinale Tripepi conquisterà i reggini anche grazie alla ricca presenza di birre artigianali e alla spina. Inoltre, il dopo cena sarà infinitamente più piacevole grazie alla possibilità di ordinare cocktail e gustosi aperitivi.

Il nuovo locale rappresenta l’evoluzione di un’osteria elegante, ma informale. Una vera e propria ventata di novità in città in occasione delle festività natalizie. Il bistrot organizzerà infatti anche il cenone di Capodanno.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Seven Bistrot si trova in via Cardinale Tripepi, 7.

L’ingresso per l’inaugurazione è su invito. Per info & prenotazioni è possibile contattare: Patrizia Sorrentino; Claudia Gorgone; Mimma Nocera, Antonella Giordano e Enrica Putortì.

Facebook