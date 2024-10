Reggio Calabria si riappropria di due tele restaurate

di Domenico Suraci – Sono state presentate ufficialmente in Pinacoteca le due tele restaurate della collezione Genoese. Due opere di soggetto analogo, raffiguranti la “Sacra Famiglia con San Giovannino” e che fanno parte del lascito della “Famiglia Genoese”, entrato a far parte del patrimonio artistico della Città nel 1909, costituito da 65 opere comprese tra il XVI e il XVIII secolo.

Non un caso la scelta del 14 marzo che coincide con la seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che ha l’intento di richiamare il paesaggio come valore identitario del Paese e trasmettere il messaggio dei valori della tutela e dello studio della sua memoria storica.

La dottoressa Anna Maria Guiducci, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia ha illustrato le caratteristiche dei quadri alla stampa ed ad un gruppo di studenti della Scuola Media “Spano Bolani” di Reggio Calabria, con la loro sacralità, alleggerita da una ghirlanda di fiori che racchiude la scena principale.

L’assessore comunale Irene Calabrò ha evidenziato come i quadri per difficoltà di tipo economico si trovavano a Cosenza. Ha evidenziato come dopo notevoli sforzi: “Restituiamo alla città due opere reggine, dimostriamo ancora una volta il legame tra le famiglie e la città di Reggio Calabria. Invito tutti a venire ad ammirare questi quadri, San Giovannino è stato rappresentato da illustri pittori, come Caravaggio. Ovviamente si potranno ammirare insieme a tutta la Pinacoteca Civica che vanta opere di altissimo rilievo artistico.”