Reggio Calabria per Sissy

Il giorno 10 del mese di aprile 2017 alle ore 19.00 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, è in programma un quadrangolare di calcio a 5.

L’ evento è finalizzato alla sensibilizzazione sul caso di Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, un’agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere femminile della Giudecca di Venezia, raggiunta da un colpo di pistola alla testa durante un servizio.

“Sissy è una calciatrice che nel maggio 2012 vinse con la Pro Reggina ‘97 il primo storico scudetto in palio per il campionato nazionale di serie A di calcio a 5 femminile e in seguito la Supercoppa Italiana. Originaria di Taurianova, militò per moltissimi anni in vari campionati indossando i colori amaranto

e contestualmente decise di intraprendere la carriera militare con l’obiettivo di coronare il suo sogno, ossia far parte della Polizia Penitenziaria.

Svolge il proprio lavoro con il massimo della serietà e con la serenità, la gioia e soprattutto il magnifico sorriso che la contraddistingue anche nella vita privata, finché il 1 novembre del 2016, svolgendo il proprio servizio presso l’ospedale civile di Venezia, dove si reca per un servizio di controllo ad una detenuta appena diventata mamma, viene raggiunta da un colpo di pistola alla testa che la riduce in fin di vita ed ancora oggi lotta tra la vita e la morte”.

PROGRAMMA

Ore 19.00 Presentazione manifestazione;

Ore 19.30 Inizio gare ( 2 partite da 30 minuti );

Ore 21.00 Premiazioni.

Le partite si svolgeranno in 2 tempi da 15 minuti

Parteciperanno all’evento e alle gare:

 Reggina 1914;

 Delegazione Polizia Penitenziaria di Reggio Calabria;

 Delegazione Consiglio Comunale di Reggio Calabria e della Regione Calabria;

 Rappresentanza calcio a 5 femminile.

Durante la manifestazione sarà presente la famiglia di Sissy.

L’ Ingresso sarà gratuito con offerta libera per sostenere la causa di SISSY (spese legali e mediche).