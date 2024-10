Reggio Calabria pronta ad accogliere Sky Calciomercato L’originale. A Palazzo Alvaro l’apertura ufficiale

Grandi ospiti presenti nel corso della settimana tra ex calciatori oggi opinionisti e giornalisti

Il sindaco Giuseppe Falcomatà riceverà a Palazzo Alvaro i protagonisti della trasmissione sportiva più seguita dell’estate che grazie all’accordo con la Città Metropolitana per una settimana andrà in onda in diretta dall’Arena dello Stretto

La squadra di Sky Calciomercato L’Originale pronta a sbarcare a Reggio Calabria. Grazie all’accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal 15 al 19 di luglio la redazione capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna trasmetterà in diretta ogni sera, dall’Arena dello Stretto del Lungomare Italo Falcomatà.

Su richiesta esplicita della Metrocity, Sky sport effettuerà anche una serie di collegamenti ed attività di promozione territoriale dai luoghi simbolo della città di Reggio Calabria e dell’intera area metropolitana, dando evidenza ad alcune tra le migliori espressioni in termini di attrattività turistica del territorio reggino.

Un’occasione di grande visibilità per la città dello Stretto, che per una settimana sarà quindi protagonista di una delle trasmissioni sportive più seguite del panorama televisivo italiano. Ospiti della trasmissione, insieme a Bonan, Di Marzio e Fayna, alcuni tra i commentatori più noti del circuito sportivo italiano. Tra loro nomi del calibro di Beppe Bergomi, Billy Costacurta, Walter Zenga, Aldo Serena, Lorenzo Minotti, ed insieme a loro alcuni tra i giornalisti più noti del panorama sportivo italiano tra i quali Luca Marchetti, Massimo Marianella e Veronica Baldaccini.

L’apertura ufficiale delle attività si terrà lunedì 15 luglio alle ore 17.00 nel corso di una cerimonia di accoglienza presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli altri rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, insieme ad alcuni dei protagonisti della trasmissione televisiva, presenteranno il programma della settimana.