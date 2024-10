Reggio Calabria, smarrito un raro esemplare di pappagallo

"Smarrito questo pomeriggio in zona pompieri. Si offre ricompensa", il messaggio del proprietario del pappagallo smarrito.

Smarrito a Reggio Calabria un raro esemplare di pappagallo. Di seguito il messaggio del proprietario del volatile.

“Vi contatto in quanto un esemplare di Ara Arauna in mio possesso è stato smarrito in zona Pompieri a Reggio di Calabria sul Viale Europa, questo pomeriggio intorno le ore 17.00.

In caso di ritrovamento, contattare il numero telefonico 3386586077.

Si offre ricompensa”.