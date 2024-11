Reggio, Incontriamoci Sempre organizza un evento per scoprire i segreti dell’olio extravergine

Domenica 1 dicembre 2024, alle 18:00, a Reggio Calabria si terrà un incontro con un’eccellenza del territorio: l’azienda Olivicola delle Sorelle Garzo. Questo evento offre l’opportunità di scoprire i segreti di uno degli oli extravergine più pregiati della regione, grazie alla passione e all’innovazione portate avanti dalle sorelle Maria Rosa, Alessia, e Consuelo Garzo.

Un olio d’eccellenza: la qualità delle olive e dei processi produttivi

L’azienda si estende su 35 ettari di uliveti e conta ben 4000 ulivi, di cui il 60% sono secolari. La varietà principale di olive coltivate è Ottobratica, affiancata dalla Sinopolese e dalla Roggianella. Le sorelle Garzo hanno saputo innovare nella produzione dell’olio, adottando tecniche moderne e rispettando l’ambiente. Le olive vengono molate entro tre ore dalla raccolta, utilizzando un processo di estrazione a freddo in due fasi (a 21°C), per garantire la massima qualità e preservare le proprietà organolettiche.

L’olio prodotto è conservato in cisterne inox con azoto a temperatura controllata, mantenendo intatte le sue caratteristiche naturali. Tra i vari prodotti, l’Ottobratica in purezza è uno degli oli più apprezzati, un fluido dorato con sfumature smeraldo che ha ricevuto numerosi premi.

Durante l’incontro, Consuelo Garzo, una delle imprenditrici dell’azienda, racconterà la storia della sua famiglia e della loro passione per la produzione di olio di alta qualità. A dialogare con lei sarà il Dott. Vincenzo Montemurro, noto cardiologo, che illustrerà i benefici dell’olio extravergine di oliva per la salute e le sue proprietà organolettiche. Un’opportunità unica per approfondire come questo alimento quotidiano possa contribuire al benessere del nostro organismo.

Dettagli dell’evento

Quando: Domenica 1 dicembre 2024, alle 18:00 Dove: Stazione FS S. Caterina, Reggio Calabria Ingresso: Gratuito Degustazione: Alla fine dell’evento, sarà possibile degustare l’olio extravergine di oliva delle Sorelle Garzo.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del buon olio, ma anche per chi desidera conoscere da vicino le eccellenze locali e scoprire come questo alimento possa essere un valore aggiunto nella nostra vita quotidiana.