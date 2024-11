Reggio, multe sul Calopinace. Brunetti: ‘Attività di accertamento sospese’

“La Polizia Locale di Reggio Calabria, in linea con l’attuale normativa in materia prevista dal vigente Codice della Strada e dal T.U.O.E.L., ha attivato, a far data dal 10 luglio 2024 ed in via sperimentale, sulle Bretelle del Calopinace (ora via Falcone e Morvillo), due postazioni di controllo elettronico del passaggio con rosso semaforico”.