Sparatoria a Reggio Calabria: ferito un 22enne

Nella sparatoria è rimasto ferito un giovane di 22 anni residente ad Archi. Ancora in corso le indagini della Polizia

Nel pomeriggio di ieri si è verificata, a Reggio Calabria, una sparatoria. Dei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella periferia nord della città, precisamente nel quartiere di Gallico.

Nella sparatoria è rimasto ferito un giovane di 22 anni residente ad Archi. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per ferita di arma da fuoco alla gamba. La prognosi stimata per il giovane reggino è di 25 giorni.

Le indagini sono svolte dalla Polizia di Stato che, dal pomeriggio di ieri, insieme al supporto di un elicottero, ha attivato le ricerche per trovare i presunti responsabili. I quartieri di Archi e Gallico sono stati infatti setacciati in lungo ed in largo con numerose volanti. Si sospetta il movente sentimentale.