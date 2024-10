Ad Arghillà il progetto “Spazio civico di comunità”

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale” rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni. E’ ciò che arriva anche nel nostro territorio, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande e sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà e il rispetto reciproco.

Il progetto e le attività dello Spazio Civico di Comunità

Alcune associazioni, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale in Via Arghillà Sud, 1/B a Reggio Calabria, dove saranno offerte gratuitamente attività sportive, extra-sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile attraverso processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Dichiarazioni di Marco Mezzaroma

“Il progetto “Spazi civici di comunità” è sviluppato in tutta Italia dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con noi – spiega il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma –. Ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori. Inoltre, attraverso questi “Spazi civici” si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco.”

Le attività e le associazioni coinvolte

Lo Spazio Civico di Comunità ha avviato l’attività lo scorso 9 settembre e durerà due anni. Sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. La società capofila del progetto è ASD Arghillà, in sinergia con i partner ASI Calabria, Cooperativa Sociale Res Omnia, Comune di Reggio Calabria, ASD Saranno Famosi e ASD Play Sport Academy.

A queste associazioni si affiancheranno volontari e professionisti per dar vita a un programma di attività che punta alla crescita sociale della comunità, grazie alla forza dei giovani.

Attività proposte

Le attività sportive offerte saranno:

Calcio a 5

Yoga

Danza Sportiva

Fit Boxe

Ginnastica

Le attività extra-sportive includeranno:

Sportello Sociale – Giovani Al Centro

Body Percussion

Reportage Fotografico Del Territorio

Tutte le attività saranno seguite con attenzione per promuovere l’integrazione, accompagnando i giovani a diventare protagonisti della gestione dello Spazio Civico.

Per informazioni: