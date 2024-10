Reggio, SPI CGIL ancora partner nei ‘Campi della Legalità’ con Libera e ARCI

Anche quest’anno, lo SPI CGIL, in collaborazione con Libera e ARCI, partecipa ai Campi della Legalità sul territorio metropolitano. Questa iniziativa coinvolgerà giovani provenienti da diverse regioni del Nord Italia, che, insieme alle volontarie e ai volontari dello SPI, si impegneranno in attività volte a promuovere la cultura della legalità e della giustizia sociale.

I Campi della Legalità si svolgeranno in vari località della Calabria e dell’area Metropolitana di Reggio Calabria e offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire temi cruciali legati alla lotta contro la ndrangheta e le mafie, alla difesa dei diritti civili e alla promozione di una cittadinanza attiva. Attraverso un programma ricco di momenti formativi, esperienze sul campo e incontri con esperti, i giovani potranno sviluppare una maggiore consapevolezza delle problematiche della criminalità organizzata e dell’importanza dell’impegno civico.

Mimma Pacifici, Segretario Generale dello SPI Metropolitano, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di poter avviare nuovamente i Campi della Legalità, un’iniziativa che vede la partecipazione attiva dei nostri giovani e dei nostri volontari. La memoria storica, il tributo di sangue di dirigenti sindacali uccisi dalle mafie ( Terre e Libertà) a partire dal secolo scorso, l’esperienza dei lavoratori e dei pensionati che la CGIL e lo SPI rappresentano saranno fondamentali per trasmettere il valore delle battaglie combattute per la legalità e la giustizia sociale. Questo progetto rappresenta un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per tutta la comunità.”