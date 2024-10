Reggio, strade ridotte a mulattiere nella periferia nord: la segnalazione dei cittadini – FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Associazione culturale Salice ieri ed oggi. Di seguito il testo integrale.

LA LETTERA

“Ormai si è costretti a viaggiare su strade ormai ridotte a mulattiere, le condizioni sono pessime, tali arterie suddivise in via Figurella, via Emilia, via Cilea sono ricche di fessure che fanno si che l’acqua sollevi l’asfalto creando nuove voragini.

Il tappa buchi non basta, andrebbe rifatto tutto il pacchetto stradale dagli strati più profondi sino al tappeto d’usura che risale ad oltre 20 anni fa. Su via Vallone Cilea non sono nemmeno regimentate le acque meteoriche che ad ogni pioggia spaccano e fessurano l’asfalto presente sui margini e non solo.

I residenti soffrono si prega l’ente comunale di agire al fine di rendere fruibili tali aree correttamente senza pericoli stradali”.