Reggio, gli studenti del Righi alla Polizia Locale per l’Alternanza scuola lavoro

Di seguito il comunicato stampa dell’amministrazione reggina sull’approvazione della convenzione tra Polizia Locale e Istituto Righi per l’alternanza scuola lavoro.

Leggi anche

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha intrapreso un percorso formativo basato sull’alternanza scuola-lavoro con l’Istituto d’istruzione superiore “Augusto Righi”. Su proposta del settore Polizia municipale, è stata approvata in Giunta comunale una proposta di delibera che statuisce una convenzione tra la polizia locale l’istituto scolastico.

L’obiettivo, come previsto dal D.lgs. 77 del 2015, è attivare percorsi che possano costituire una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Si tratta di percorsi organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’istruzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, a tal proposito, ha voluto intraprendere un percorso formativo da svolgersi nelle proprie sedi e in quelle dell’Istituto, nel periodo tra aprile e maggio 2024. La durata prevista è dalle ore 8 alle ore 13 per un totale di 30 ore nei giorni stabiliti.

La convenzione prevede che l’attività di formazione e orientamento del percorso in PCTO sia congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, denominato tutor formativo esterno.