Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi l’esclusivo mondo di Liu jo Uomo

Sabato 29 ottobre il Corso Garibaldi verrà animato dal party inaugurale del nuovo store Liu Jo Uomo.

A pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale di piazza De Nava sarà possibile scoprire i nuovi locali rivolti all’abbigliamento e agli accessori maschili impreziositi dalle nuove collezioni Liu Jo Uomo, dedicate a total look ispirati a una fusione di tendenze diverse, dall’urban/street al business/classic.

Una moda casual e ricercata per vivere la città con uno stile che non passerà mai inosservato, classico rivisitato in chiave contemporanea.

Non perdete quindi l’evento del week end! Ad accogliervi un elegante cocktail party.

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 17.00 in Corso Garibaldi 57.

CityNow sarà presente all’inaugurazione per immortalare i migliori momenti e i dettagli più belli.