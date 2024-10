Coronavirus a Reggio, cambio di rotta. Falcomatà: ‘Supermercati chiusi la domenica’ – VIDEO

“Rivedendo la mia posizione iniziale, ho deciso di chiudere i supermercati la domenica”.

Ad affermarlo è il sindaco Giuseppe Falcomatà nell’ormai consolidato appuntamento pomeridiano su Facebook. Tramite il video messaggio ai cittadini, il sindaco fa sapere:

“Desidero, inoltre, invitare i gestori della grande e media distribuzione alimentare della nostra città a rimodulare gli orari di apertura degli esercizi commerciali. È un provvedimento preso a cautela dei lavoratori che, in questo periodo, sono sottoposti a turni massacranti. Allo stesso tempo è una decisione presa anche a tutela della salute pubblica, perchè riduce le possibilità di spostamento, riduce i contatti e di conseguenza riduce al minimo i contagi. È una decisione che deriva dalla sinergia con le associazione e i sindacati del territorio. Un’altra importante novità è la chiusura al traffico pedonale del Porto. Ha fatto bene la Capitaneria ad applicare questa restrizione, perfettamente in linea con le ordinanze emesse nei giorni scorsi”.

Il primo cittadino di Reggio Calabria spiega anche di aver ricevuto gli appelli dei lavoratori delle due sponde dello Stretto:

“Ho scritto alle due compagnie che hanno ridotto drasticamente i collegamenti tra Reggio e Messina e tra Villa San Giovanni e Messina per chiedere di rivedere questa decisione soprattutto per ciò che riguarda le navi più grandi che possono garantire il trasporto con maggiore sicurezza e, di conseguenza, un minor rischio di assembramenti. È necessario, quindi, che vengano ripristinati gli orari precedenti per consentire ai lavoratori pendolari (come quelli del comparto sanitario) di raggiungere il lavoro in orari adeguati visto che svolgono un servizio per la nostra salute”.

Nel suo video alla cittadinanza il sindaco non può non far riferimento al bollettino giornaliero proveniente dal Grande Ospedale Metropolitano:

“I dati trasmetti dal GOM ci devono dare speranza, perchè ci dicono che la nostra città sta facendo meglio di altri territori. Bisogna continuare a tenere alta la guardia ed aumentare i controlli mentre il controllo viene monitorato. Sono infatti in giro per la città i droni della Polizia Municipale per avere un’idea di ciò che succede anche lungo le strade della periferia. Stiamo facendo veramente di tutto affinchè ognuno metta in pratica le restrizioni del DPCM”.

L’inquilino di palazzo Alvaro racconta di aver incontrato un concittadino che, in compagnia di un cane stremato, faceva una corsetta su e giù sulla via Montevergine Petti.