Costo Tari a Reggio, Pazzano: ‘Si paga troppo. Che vuole fare l’amministrazione Falcomatà?’

Prima in Calabria per costo Tari, ultima per raccolta differenziata. La situazione di Reggio si colloca tra le realtà più critiche, non solo a livello regionale ma anche nazionale per quanto riguarda il sistema di raccolta rifiuti e le tasse dedicate al servizio.

Il consigliere comunale di opposizione Saverio Pazzano, attraverso un post su Facebook, è tornato sull’argomento rifiuti in riva allo Stretto.

“Il recente dossier di Cittadinanzattiva (https://cittadinanzattiva.it/…/241…/download.html) relativo al ciclo dei rifiuti ci dà una fotografia della situazione di Reggio e degli enormi costi della Tari. Reggio Calabria è quinta nella classifica dei comuni italiani più cari. Qualche commento: la Tari in aumento per Reggio non è assolutamente un buon segno, soprattutto ingiustificabile a fronte di un servizio in netto peggioramento. Il cambio di operatore e la condizione di incertezza che si è registrata per l’assegnazione del bando tra Teknoservice ed Ecologia Oggi non possono, da soli, spiegare una situazione ormai cronica e l’aumento dei costi per i cittadini. Sono, semmai, il sintomo di una situazione più articolata di modello gestionale, di funzionamento della macchina amministrativa, di dialogo tra i settori del Comune, di complessiva organizzazione del servizio. È chiaro che in questa fase della vita amministrativa vada fatto uno sforzo totale per un salto di qualità della raccolta dei rifiuti e di riduzione del carico tributario per la cittadinanza”, ha evidenziato Pazzano.

Raccolta differenziata: una situazione da migliorare

“A Reggio si differenzia poco. Come già detto e ribadito in tantissime occasioni non ci si può scollare dal 40-42% della raccolta differenziata se non si interviene sulle utenze non domestiche. Utenze pubbliche, a partire dagli uffici comunali, e utenze private! Risparmieremmo non meno di 3 milioni di euro l’anno e interverremmo in modo estremamente sensibile sulla qualità ambientale.

Interverremmo anche su un fatto non secondario e di prospettiva: l’educazione dei giovani e giovanissimi, nelle scuole e nelle università. Le proposte sono sul tavolo da tempo: l’Amministrazione vuole o no dare una scossa positiva? Così non va, assolutamente! Sprechiamo denari, risorse e incrementiamo l’indifferenziata”, prosegue il consigliere comunale del gruppo La Strada.

Evasione contributiva e micro discariche