“La culla delle tartarughe”: Sky a Reggio Calabria per la 1ᵃ schiusa italiana

“È la Calabria la culla delle prime tartarughe marine”.

Questo il nome del servizio di Sky, piattaforma televisiva italiana a pagamento, che arriva in provincia di Reggio Calabria per seguire un fenomeno naturale che non smette mai di togliere il fiato.

Nella bellissima spiaggia di Brancaleone, i volontari di Caretta Calabria Conservation hanno seguito la prima schiusa italiana del 2019 di tartarughe Caretta Caretta. Il servizio fa parte della campagna “Sky Un Mare da Salvare- Ocean Rescue” per la salvaguardia di mari e oceani.

In Calabria esiste un motivo in più per non gettare la plastica in mare, ed è proprio la presenza delle tartarughe. Ma perchè l’animale marino nidifica in questo specifico tratto dello ionio calabrese? A spiegarlo ai microfoni di Sky è la vicepresidente dell’associazione Caretta Calabria Conservation, Teresa Marito:

“Le tartarughe tornano a nidificare nel sito in cui sono nate. Le tartarughe che oggi arrivano nella spiaggia di Brancaleone, sono nate qui 20-25 anni, sono sopravvissute e sono riuscite a ritornare”.

La schiusa del 30 luglio a Brancaleone è inoltre così importante perchè rappresenta la prima d’Italia.

