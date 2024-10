Reggio Calabria Tattoo Convention buona la prima. TAAG: “Esperienza meravigliosa”

Si conclude la prima edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention.

“Un’esperienza meravigliosa – racconta l’associazione TAAG. Un evento che ci ha fatto conoscere persone straordinarie. Un doveroso grazie ai tatuatori che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, grazie a tutte le persone dello staff che si sono fatte in quattro per far si che tutto funzionasse alla perfezione, grazie a tutte le persone che si sono tatuate e a tutti quelli che hanno visitato la Convention”.