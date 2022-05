Reggio, tutto pronto al Teatro Cilea per l’attesissimo Musical “Il Re Leone”

Tutto pronto al Teatro Francesco Cilea per l’attesissimo Musical “Il Re Leone” preparato dai giovani dell’Associazione Attendiamoci attraverso un lungo percorso laboratoriale che ha coinvolto oltre ottanta ragazzi con attività formative, prove tecniche e tanta condivisione.

A poche ore dalla prima, aumenta sempre più il fermento per questo evento, programmato per maggio 2020 e poi rimandato a causa della crisi epidemiologica.

I ragazzi di Attendiamoci non si sono dati per vinti, mai abbandonando il sogno di poter mettere in scena quest’opera con la ferma convinzione di lanciare un messaggio di speranza alla città.

Cinque gli spettacoli previsti, tra il 20 e 22 maggio, con 2 matinee e 2 serali previsti per il 20 e 21 e un pomeridiano domenica 22.

Già due i sold out registrati per i matinèe grazie all’ampia adesione di vari Istituti Scolastici tra cui: Convitto Nazionale “T. Campanella”, Liceo Scientifico “Da Vinci”, I.C. Vitrioli Principe di Piemonte, Istituto Comprensivo “Oreste Lazzarino”, Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi”, Ite “Panella”, Scuola Paritaria Montessori, Istituto Comprensivo “Carducci-da Feltre”, ITE Piria.

Ogni musical sottende un chiaro messaggio educativo, ampiamente elaborato da don Valerio Chiovaro, assistente spirituale dell’Associazione Attendiamoci, che proprio ieri ha incontrato i ragazzi per condividerne il contenuto e “benedirli” per questa intensissima tre giorni ed a conclusione di questo straordinario e coinvolgente cammino formativo.

A questo link il messaggio integrale bit.ly/messaggioeducativoreleone

ORARI SPETTACOLI & INFO SU BIGLIETTI

👉Spettacoli:

Venerdì 20, ore 20.30 | Sabato 21, ore 20.30 | Domenica 22, ore 18.00

online - bit.ly/musicalreleone

biglietteria Teatro “F. Cilea”

19 maggio: 17:30/19:30

20 maggio: 8.30/13 – 16.30/19.30

21 maggio: 8.30/13 – 16.30/19.30

22 maggio: 11/13 – 15.00/17.30

Per info:

☎ 0965 312689

📱 +39 320 2591687

📱 +39 328 6830540

📩 [email protected]