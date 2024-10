Reggio, la nuova stagione di Officina dell’Arte: “Teatro sia accessibile a tutti”

Tre nuove proposte per giovani, gruppi e over 65. Piromalli: "Più siamo e più ci divertiamo"

L’Officina dell’Arte sempre più vicina al suo pubblico e ai giovani. Il direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli sfodera un altro asso e per la nuova stagione 2024 – 2025 al teatro “Francesco Cilea”, introduce in via sperimentale, 3 nuove tipologie di abbonamento perché “vogliamo rendere il teatro più accessibile a tutti”.

A partire dal 2 Settembre, con l’apertura della campagna abbonamenti riservata solo per i nuovi abbonati, l’Officina dell’Arte ha pensato a tre tipologie di ingresso, “un altro modo per stuzzicare la curiosità dei reggini e spronare i giovani, le famiglie a vivere il nostro splendido teatro” – afferma Piromalli.

Proprio su questa scia, per la nuova edizione del ricco cartellone di eventi, sono stati previsti: Abbonamento Gruppi, offerta per gruppi da 5 a

10 persone con sconti esclusivi, posti o palchi riservati per un’esperienza teatrale indimenticabile (POLTRONISSIMA 230 € – POLTRONA 200 € – PALCHI CENTRALI 180€, PALCHI LATERALI 150 €).

“Più siamo, più ci divertiamo – continua il numero uno dell’Oda – che ricorda anche l’Abbonamento Silver per gli over 65, un abbonamento a prezzo ridotto per godersi la stagione teatrale con i propri cari (POLTRONISSIMA 230 €– POLTRONA 200 € – PALCHI CENTRALI 180 € PALCHI LATERALI 150 €) e Abbonamento Giovani con sconto speciale per under 30 (POLTRONISSIMA 200 €– POLTRONA 180€ – P. CENTRALI 150€ P. LATERALI 100€).