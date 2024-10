Grande partecipazione al Teatro Cilea per la raccolta fondi “Adotta un atleta”

Grande risposta di pubblico quella di sabato 25 maggio al Teatro “F. Cilea” dove si è svolto un concerto per la raccolta fondi da destinare agli atleti dello Special Olympics. Un modo speciale per aiutare i giovani atleti dell’Asd Andromeda Pol. di Reggio Calabria nella campagna “Adotta un atleta” che servirà ad aiutare questi giovani campioni alle prossime gare delle paralimpiadi.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà reggine nell’ambito sportivo e musicale, ad aprire la serata è stato il “Corona Chorus” diretto dal M° Francesca Ferrara che ha eseguito brani gospel interpretati con sicurezza e bravura, il primo tempo si è concluso con l’esibizione di un balletto Hip-hop ben eseguito dal Maddy’s Club di Alessandra Iacopino.

La seconda parte del concerto ha visto protagonisti i musicisti dell’Orchestra Filarmonica Giovanile “F. Cilea” diretti dal M° Dario Siclari, nonostante la loro giovanissima età (dagli 8 ai 23 anni) si sono cimentati nell’esecuzione di celebri brani musicali, tra cui colonne sonore, con una performance di alto livello tecnico e musical.

Il merito è anche della splendida voce di Cristina Larizza che con delicatezza e ricercata sensibilità musicale ha eseguito il brano Amazing Grace, in What wonderful world la musica ha fatto da sottofondo alle sue agilità vocali, mentre le sue qualità improvvisative jazzistiche sono uscite fuori in Oh Happy Day con un interplay tra i giovani orchestrali e la voce solista degno di performances di alto virtuosismo, sottolineato dagli applausi scroscianti del folto pubblico presente.

La serata si è conclusa con un’emozionante esibizione di ginnastica ritmica delle atlete della società Virtus Reggio Calabria guidate magistralmente dalla Prof.ssa Carmen Loprevite.

L’evento non ha deluso le aspettative della vigilia e ha regalato ai presenti una serata unica e suggestiva.