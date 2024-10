Reggio, al Tempietto la nuova opera di Street Art dell’artista reggino LBS

In un’epoca in cui i casi di discriminazione di genere e violenza sulle donne emergono con dolorosa regolarità nelle cronache italiane e mondiali, un’opera di street art cattura l’attenzione e stimola un dialogo cruciale. L’opera dell’artista reggino LBS (Bruno Salvatore Latella) intitolata “La Morte di Callisto” fa irruzione nel panorama artistico urbano della città di Reggio Calabria come un grido contro il silenzio imposto, un appello visivo che non può e non deve essere ignorato.

Avvolto in un drappo dorato, il corpo di Callisto, pur essendo l’emblema di una castità idealizzata, è percorso dalla scritta “THIS IS NOT FOR YOU” che, in lettere scarlatte, segna la pelle della dea. Un monito, una rivendicazione di autonomia, un rifiuto netto del diritto di possesso che il consumismo vorrebbe esercitare sul corpo femminile, e non solo.

La nuova opera al Tempietto

L’opera è un palcoscenico dove la tragedia classica incontra la critica moderna, dove la cornice dorata, intricata ed elegante, incornicia una scena di crudezza e realtà. Questa dissonanza visiva risuona con la questione della castità, un valore storico e sociale che viene messo in discussione, sfidato e ridisegnato dai contorni di un mondo contemporaneo che spesso lo travisa e lo sfrutta.

Colori saturi e dettagli inquietanti si fondono per creare un’atmosfera che è sia onirica sia disturbante, evocando una tensione palpabile. La rosa solitaria e l’erba vivida sottolineano la vitalità soffocata, mentre il cielo dai toni rosati e violacei suggerisce un universo di possibilità soffocate.

“La Morte di Callisto” interpella, provoca, e invita a una riflessione critica sulla realtà femminile in una società che troppo spesso distorce i concetti di purezza e violazione. L’opera non è solo un richiamo alla mitologia e all’arte classica, ma è un’affermazione potente che scuote la coscienza collettiva, spingendola a confrontarsi con le conseguenze di un sistema che predica il profitto a scapito dell’essenza umana.

Con questa opera, l’artista pone l’accento sulla crisi di un’ideologia che sacrifica l’identità e l’integrità per il guadagno, offrendo una meditazione visiva sulla castità e sulla violenza nella società moderna. Una meditazione che, nella sua ossimorica esistenza, diviene un appello a riconsiderare, rispettare e proteggere la sacralità dell’individuo contro ogni forma di sopraffazione e di mercificazione.

L’artista LBS ha una visione che combina il movimento artivista della “super-società liquida” con la Pop art postmoderna. Questa visione si esprime attraverso un simbolismo basato sull’analisi semiologica, sociologica e filosofica/teologica della società contemporanea, caratterizzata dalla tecnocrazia, dalla cultura passiva e dalla mancanza di sogni e certezze, in particolare nelle nuove generazioni. La sua opera è guidata dalla convinzione che “la conoscenza porta alla distruzione e alla rinascita”.

LBS utilizza una varietà di tecniche, tra cui fotografia, disegno digitale, stampe fine art e pittura, prendendo ispirazione da opere rinascimentali, simboliste, Pop art e Street art, al fine di comunicare in modo efficace il suo messaggio concettuale e sociale.

La sua ricerca artistica ha una componente pedagogica legata alla sua formazione accademica e alle idee che guidano i suoi progetti. L’artista ha raggiunto tappe significative nella sua carriera, tra cui esposizioni personali, pubblicazioni e premi. Tra i progetti futuri, ci sono ulteriori esposizioni e opere di Street art sia in Italia che all’estero, su invito di collezionisti e enti privati e pubblici.

BIOGRAFIA

LBS (A.K.A. Bruno Salvatore Latella) – L’artista visionario che sfida le convenzioni.

Entra nel coinvolgente mondo di LBS, uno straordinario artista visivo nato a Reggio Calabria nel 1999. Da musicista classico a “maestro” delle arti visive, LBS coniuga in modo unico gli studi umanistici con la sua produzione artistica, trasformando idee e visioni in opere d’arte avvincenti. Situato all’incrocio tra il concettualismo, l’estetismo e l’artivismo, LBS ha rapidamente conquistato notorietà, collezionando premi prestigiosi.

La sua street art potente e socialmente critica ha ottenuto riconoscimenti diffusi e apparizioni sui media nazionali. LBS affronta coraggiosamente le problematiche della società, invitando lo spettatore a confrontarsi apertamente con le sfide del mondo contemporaneo.

La sua visione unica si fonde con l’artivismo nella “super-società liquida”, esplorando simbolicamente la società contemporanea e la mancanza di sogni e certezze. Con una tecnica che combina fotografia, disegno digitale, progettazione di stampe fine art e pittura, LBS trae ispirazione da diverse correnti artistiche, creando un linguaggio visivo incisivo.

Le sue opere comunicano un messaggio concettuale e sociale, con un profilo pedagogico che riflette la sua formazione accademica. LBS è stato protagonista di mostre e pubblicazioni importanti, con una crescita costante nella sua carriera artistica. Preparati a essere rapito da LBS, un artista che usa l’arte come catalizzatore per il cambiamento, richiamando la nostra umanità e offrendo una speranza luminosa per il futuro.