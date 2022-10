Reggio, uomo incappucciato tenta rapina in centro città: interviene la Polizia

I due malviventi avvistati dai residenti della zona si sono messi in fuga abbandonando il quartiere del centro città

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in pieno centro a Reggio Calabria.

Intorno alle 20:00 due uomini sono stati avvistati in via Sebastiano Di Marco nel tentativo di intrufolarsi con ogni probabilità in una delle villette del rione. Dalle telecamere della zona si intravedono due uomini (uno dei due incappucciato) camminare lentamente verso le abitazioni dell'area superiore.

I residenti hanno immediatamente avvisato le Forze dell'Ordine, intervenute a stretto giro con l'invio di una pattuglia della Polizia di Stato.

I due malviventi, preoccupati probabilmente dalla visione delle telecamere e avvistati dai residenti, si sono messi in fuga abbandonando il quartiere. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni residenti per tentare di risalire all'identità dei presunti rapinatori.