Terranova Roof Garden apre le porte: nuova vita per la storica struttura

Si alza finalmente il sipario sul Terranova Roof Garden. Come annunciato nelle scorse settimane, sabato 5 marzo l'inaugurazione del nuovo negozio, situato nel cuore della città. Non è più, come in passato, un bar\ristorante epicentro della mondanità, ma un negozio di abbigliamento.

Terranova, brand del Gruppo Teddy, azienda italiana protagonista del mercato della moda e dell'abbigliamento su scala internazionale, ha scelto Reggio Calabria, ed in particolar modo un edificio storico, per il suo importante investimento. Il nuovo punto vendita, infatti, dispone di uno spazio di circa 1.300 mq e si svilupperà su 2 livelli, occupando tutto il piano terra e primo piano dello storico edificio con una offerta completa per uomo, donna e bambino.

I lavori di riqualificazione ed il nuovo volto dello storico edificio reggino

L’importante area affittata, di circa 1.900 mq, comprende il seminterrato, il piano terra e il primo piano. In questi ultimi anni sono stati necessari lavori manutentivi e di riqualificazione, soprattutto per le facciate esterne, che sono state completamente riviste.

Gli interventi di riqualificazione dell’edificio hanno richiesto investimenti per oltre 3 milioni di euro, finanziati sia dalla proprietà sia dal Gruppo Teddy, il principale locatario dell’immobile. L’edificio ha ottenuto la certificazione sia sismica sia ambientale nella sua totalità.

Anche il secondo piano (1.000 mq circa) è stato oggetto di riqualificazione ma, quest'ultimo, rimarrà in uso al Grand Hotel Excelsior e sarà adibito a servizi per cui sono in corso altre trattive.