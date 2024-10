A Reggio Calabria il terzo premio ‘Domenico Durante’

In occasione della gara Viola Reggio Calabria-Remer Treviglio (valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 Girone Ovest) in programma per domenica 7 dicembre 2017 alle 18 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, verrà assegnato il Premio Domenico Durante.

L’iniziativa è nata da un’idea di Giovanni Mafrici e Paolo Taddeo (i telecronisti di Viola e Blu Basket 1971 su Lnp Tv), colleghi e soprattutto amici di Domenico Durante, per ricordare proprio in occasione delle partite tra Reggio Calabria e Treviglio, la figura del giornalista reggino-trevigliese.

In occasione della gara tra Viola e Remer verrà nominato l’MVP dell’incontro da un’apposita commissione (Il Presidente nero-arancio Raffaele Monastero, l’ex dirigente e giornalista lombardo Maurizio Cozzi , gli allenatori Marco Calvani e Adriano Vertemati, l’editore reggino Santo Frascati, il giornalista trevigliese Gabriele Colombo e, ovviamente, i telecronisti Giovanni Mafrici e Paolo Taddeo).

Il miglior giocatore riceverà il riconoscimento al termine della gara direttamente sul campo per il terzo conferimento assoluto del premio che nella passata stagione sorrise agli atleti della Viola Alex Legion e Riccardo Rossato.; la quarta edizione del Premio Domenico Durante verrà assegnata domenica 31 marzo in occasione della gara di ritorno al PalaFacchetti di Treviglio