Da Reggio Calabria a Torino, il viaggio infinito: arrivo dopo ben 29 ore

Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino: è l’odissea dei passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto arrivare a Torino Porta Nuova alle 16.40 ed invece al momento l’arrivo è previsto attorno all’1 e 40 di domani. La maggior parte del ritardo è stato accumulato prima dell’arrivo nella capitale: era previsto alle 6.34 ma è avvenuto alle 14.12.