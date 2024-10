Trebottoni e Azienda Romanella: la novità gelato ‘Gassosa al caffè’ che celebra il territorio

La Gelateria Trebottoni, rinomata per la sua continua spinta verso l’innovazione, in collaborazione con l’Azienda Romanella ha creato un gelato che va oltre il semplice piacere gustativo: “Gassosa al caffè“. Questa collaborazione non è solo una sfida culinaria, ma un vero e proprio tributo al territorio, concepito per valorizzare le tradizioni locali in un modo del tutto nuovo, divertente e sorprendente.

Trebottoni, in soli tre anni, è diventata una delle gelaterie più innovative d’Italia, raccogliendo riconoscimenti e consensi grazie alla sua attenzione alla qualità e alla capacità di trasformare ingredienti semplici in esperienze uniche. Alla base di questo successo, la volontà di promuovere il territorio e le sue eccellenze, facendo della gelateria non solo un luogo di degustazione, ma un punto di incontro tra tradizione e innovazione.

La creazione del gusto “Gassosa al caffè” è un’idea che nasce dalla volontà di mettere in luce, e in una veste del tutto nuova, un simbolo della tradizione calabrese: la storica gassosa dell’Azienda Romanella, orgogliosamente legata al territorio, icona del nostro patrimonio gastronomico. Attraverso questa collaborazione, Trebottoni e Romanella hanno voluto celebrare le eccellenze locali, reinterpretandole in una chiave inedita.

Il nuovo gelato non si limita a combinare sapori, ma si fa portavoce di una cultura territoriale che unisce la freschezza delle bevande storiche alla modernità dell’alta gelateria. Questo progetto sottolinea come sia possibile promuovere il territorio attraverso prodotti che, pur restando fedeli alle loro radici, riescono a raccontare una storia di innovazione.

Lo chef Demetrio Romeo, anima creativa di Trebottoni, è da sempre attento alla promozione del territorio. Ogni nuovo gusto è il risultato di un’attenta ricerca, che non riguarda solo gli ingredienti, ma anche la storia e le tradizioni che li circondano. Con il “Gassosa al caffè”, Romeo ha saputo interpretare la sfida di riprodurre nel gelato perfino le bollicine della gassosa, creando un’ esperienza “effervescente” che rappresenta un’ulteriore espressione della creatività e della voglia di innovare.

L’unione tra la tradizione della Romanella e la visione di Romeo è una chiara dimostrazione di come il territorio possa essere una fonte inesauribile di ispirazione. Questo gelato rappresenta, infatti, una nuova forma di narrazione gastronomica, capace di far riscoprire sapori storici sotto una nuova luce.

Trebottoni non è solo una gelateria, ma un laboratorio di idee che punta a far conoscere le ricchezze locali attraverso il cibo. Il gusto “Gassosa al caffè” è solo l’ultimo esempio di questa missione, che vede lo chef Romeo impegnato in un costante lavoro di ricerca e valorizzazione del territorio. La collaborazione con l’Azienda Romanella si inserisce perfettamente in questa visione, mostrando come le sinergie tra aziende possano dare vita a progetti che rafforzano l’identità locale e promuovono il territorio in modo innovativo.

In un contesto in cui l’attenzione al locale e alla sostenibilità è sempre più centrale, Trebottoni sa distinguersi per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo come filo conduttore il legame con il territorio. Ogni nuovo gusto non è solo un’esperienza sensoriale, ma un racconto che celebra le radici culturali e gastronomiche del luogo.

Ogni nuovo gusto presentato da Trebottoni diventa una sorta di dialogo con il cliente, in cui si raccontano storie legate agli ingredienti, alle origini e alle tecniche utilizzate. Il progetto con l’Azienda Romanella è in linea con questa visione: valorizzare il territorio, i suoi sapori e le sue tradizioni, ma attraverso un approccio totalmente nuovo e inaspettato. Questo modo di fare gelato, quasi filosofico, si traduce in un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice assaggio.

In conclusione, questa nuova creazione è la dimostrazione di come Trebottoni non sia una semplice gelateria, ma un vero e proprio laboratorio di idee e sperimentazioni culinarie, capace di trasmettere emozioni attraverso ogni singolo gusto. E con la “Gassosa al caffè”, lo chef Romeo ci mostra ancora una volta che l’innovazione non ha limiti quando si uniscono passione, tecnica e amore per il territorio.

Per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, si può seguire la Gelateria Trebottoni sui propri canali social Instagram e Facebook.