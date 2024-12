Natale a Reggio, il gruppo RED: ‘Sia esempio turistico per tutto il Sud’

Pur ritenendo prioritario ed imprescindibile il nostro impegno per il potenziamento e rilancio delle attività necessarie per i servizi essenziali non si può tralasciare la vocazione turistica ed attrattiva che il nostro territorio ha e deve avere e che di fatto immette risorse ed opportunità per tutti.

«In questi giorni è sotto gli occhi di tutti come la città di Reggio Calabria sia illuminata, attrattiva, piena di turisti e cittadini che vengono da ogni parte della Calabria ed elemento di traino per tutta la regione» dichiarano i Consiglieri RED.

Leggi anche

Obiettivo: una città sempre più attrattiva

Dopo le luminarie, l’albero di Natale al centro di quella che abbiamo conosciuto come un parcheggio ed è diventata una piazza specchio per la città, la valorizzazione della Pinacoteca Civica Comunale con importanti cimeli del calcio mondiale, finanziato grazie alla programmazione del Pon Metro Plus in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno spettacolo luminoso a tema natalizio, il drone show realizzato da Artech insieme a Dronisos ha riempito la città di partecipazione e calore, affermano il Vice Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere Comunale Avvocato Antonino Castorina e il Capogruppo R.E.D. Filippo Burrone.

Leggi anche

Il lavoro che l’amministrazione comunale e metropolitana deve porre in essere, insieme anche alla Regione Calabria, rispetto ai collegamenti verso il nostro territorio grazie all’Aereo-porto di gestione regionale, al porto da inquadrare anche in chiave turistica e al servizio di trasporto pubblico locale con Atam, il Capodanno Rai e le misure a sostegno di Reggio Calabria non possono essere oggetto di contesa politica da stadio ma rientrano nella logica naturale di una sinergia che deve avere come interesse quello di valorizzare la città più importante e grande dell’intera regione, spiegano i Consiglieri R.E.D..