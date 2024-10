A Reggio Calabria un’estate senza lidi? Oggi la riunione decisiva, ma il rischio non c’è

Un’estate senza lidi e chioschi sul Lungomare a Reggio Calabria? L’eventualità non può che preoccupare reggini e turisti, commercianti ed imprenditori. Qualche giorno fa, tramite posta certificata il Dirigente del settore del Comune di Reggio Calabria, Avv. Francesco Barreca ha informato i titolari delle varie attività che “in considerazione della nota del Settore Lavori Pubblici prot. n. 68830 del 27/04/2018, presa in carico in data 02/05/2018 da questo Ufficio, con la quale si evidenziano delle problematiche relative agli allacci fognari della rete comunale per tutte le strutture (stabilimenti e chioschi) collocati sulla Via Marina Bassa del lungomare Falcomatà, si fa espresso divieto di avviare l’esercizio delle attività interessate fino alla risoluzione delle criticità sopra citate”. Da qui la diffida: “l’eventuale ed arbitrario avvio di ogni singola attività come sopra indicata, sarà perseguibile nelle forme di legge previste”.

Ovvio sottolineare che l’interesse di tutti, compresa l’amministrazione comunale, è scongiurare il rischio di un’estate senza le diverse attività sul Lungomare. Doveroso aggiungere che, salvo imprevisti, l’ipotesi temuta sarà evitata. Proprio in questi minuti le parti si stanno confrontando in una riunione, con l’obiettivo di trovare un accordo comune. Sul tavolo diverse proposte e possibilità, anche quelle più ‘estreme’ e d’emergenza che possano permette di risolvere il problema degli allacci fognari.