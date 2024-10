Reggio, alla Mediterranea la celebrazione della ‘Prima Giornata Nazionale delle Università’

"Giornate come queste rappresentano l’occasione giusta per far conoscere la Mediterranea a tutta la città e la provincia" il rettore Zimbalatti

Di seguito il comunicato stampa dell’Università Mediterranea in occasione delle iniziative organizzate per la Prima Giornata Nazionale delle Università.

L’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria continua nel suo impegno per il totale coinvolgimento e l’apertura verso il territorio, sono infatti numerose le iniziative realizzate in questi mesi alla scoperta dell’Ateneo reggino.

Mercoledì 20 marzo 2024, 85 Atenei celebrano la Prima Giornata Nazionale delle Università con l’iniziativa “Università Svelate”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria partecipa con una serie di iniziative dislocate in luoghi diversi della città. Il tema di quest’anno è “Università svelate” e avrà l’obiettivo di mostrare dall’interno la vita che si svolge in Ateneo, nelle aule, negli spazi dedicati agli studenti per consentire loro di sperimentare direttamente, attraverso la partecipazione attiva, la vita che scorre in questi luoghi.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti dichiara:

“L’Ateneo reggino è sempre più aperto al territorio. Giornate come queste rappresentano l’occasione giusta per far conoscere la Mediterranea a tutta la città e la provincia. Le iniziative presentate sono rivolte ai giovani del nostro territorio ma anche a tutte le loro famiglie, e sono un’opportunità per tutti di conoscere e vivere da vicino il mondo dell’Università Mediterranea circondati dalla bellezza naturale che offre la nostra città, oltre ovviamente che per favorire una scelta consapevole degli studi universitari”.

Il programma

Cinema Aurora – Reggio Calabria

Ore 09.00 Saluti del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti

Ore 09.15 – 09.30 Presentazione progetto sperimentale “INCOMING STUDENTS IN STAFF – OPEN DAY 2023” – Prof.ssa Rossella Marzullo – Prorettrice delegata per l’Orientamento e Tutorato

Ore 09.30 – 10.00 Collegamento con l’Università della Calabria, Capofila del Progetto Or.S.I. – Orientamento Sostenibile e Inclusivo – Prof.ssa Angela Costabile – Delegata all’Orientamento

Ore 10.00 – 12.00 Presentazione delle Aree Didattiche a cura dei docenti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Ore 12.00 – 13.00 Intervento di Michelangelo Marino – CHO (Chief Happiness Officer) e Genio Positivo, esperto in Scienza della Felicità e sviluppo dell’atteggiamento e del pensiero positivo

Ore 15.00 – 16.00 “La teoria dei giochi: la strategia è vincente” – Prof. Bruno Pansera

Ore 15.30 In collegamento con l’Università della Calabria, “Workshop sul tema della leadership femminile” e presentazione del libro “Leadership femminile. Esiste davvero?” di Valeria Santoro – Relatrici: Prof.ssa Daniela Porcino (Presidente CUG) e Prof.ssa Rossella Marzullo (Componente CUG)

Ore 16.30 – 19.00 “Simposio della Felicità” – Michelangelo Marino – CHO (Chief Happiness Officer)

Ore 19.30 Coro polifonico dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Aula Magna – Plesso Ingegneria

Ore 9.00 – 12.00 “L’ingegneria che ti sorprende: discussioni sui temi di attualità nell’ambito dell’ingegneria” con docenti dell’Area di Ingegneria della Mediterranea

Lotto D – Cittadella Università Mediterranea

Ore 8.00 – 13.00 “Nuovi itinerari di studio e di ricerca giuridico-economici nella società che cambia” Prof.ssa E.Caracciolo, Prof. M.Ferrara, Prof.ssa A. Busacca, Prof.ssa F. Tescione

Ore 11.00 – 13.00 “La Calabria tra cultura e opzione fidelistiche” – Don Ennio Stamile

Ore 14.00 “Pedagogia dell’infanzia e della famiglia” – Prof.ssa Alessandra Priore

Ore 16.00 “Diritto dell’informatica” – Prof.ssa Angela Busacca

Palazzo Zani – Reggio Calabria

Ore 16.00 “Mostra Design” – Proff. Francesco Armato e Francesco Bagnato, con la collaborazione dei rappresentanti del corso di studi in Design

Palazzo Sarlo – Reggio Calabria

Ore 17.00 “Diritto, letteratura e cinema” – Prof. Daniele Cananzi