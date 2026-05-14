L’UniRC accoglie la Commissione ANVUR per la visita di accreditamento periodico

Questa settimana l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è stata al centro di un importante appuntamento istituzionale: la visita in loco della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. La visita si è svolta dal 12 al 14 maggio 2026 e ha rappresentato il culmine di un lungo percorso di autovalutazione preparatorio all’accreditamento periodico dell’Ateneo secondo il modello AVA3.

L’accreditamento periodico è il processo con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), su proposta dell’ANVUR, verifica la qualità e l’efficacia della didattica, della ricerca e dei servizi offerti dagli atenei italiani. La procedura si svolge secondo il modello AVA3 (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento), che prevede cinque ambiti di valutazione: Strategia, Pianificazione e Organizzazione (Ambito A); Gestione delle Risorse (Ambito B); Assicurazione della Qualità (Ambito C); Qualità della Didattica e dei Servizi agli Studenti (Ambito D); Qualità della Ricerca e della Terza Missione (Ambito E).

Ateneo in crescita: iscritti e immatricolazioni in aumento

I dati attestano un Ateneo in crescita. Per l’anno accademico 2025-2026 i corsi di studio registrano oltre 5.500 iscritti, con un incremento delle immatricolazioni superiore al 15% rispetto all’anno precedente e di circa il 38% rispetto a due anni prima.

Il 2025 si chiude con un bilancio d’esercizio in attivo, con un utile significativo superiore a 6,5 milioni di euro. Un risultato concreto che rafforza la stabilità finanziaria e apre una fase di sviluppo importante per l’Ateneo reggino.

Zimbalatti: “Occasione di confronto e verifica del percorso”

Il Rettore, Giuseppe Zimbalatti, sottolinea:

“La visita della CEV ha rappresentato per la nostra comunità accademica un’importante occasione di confronto e di verifica del percorso compiuto. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni per migliorare la qualità della didattica, della ricerca e dei servizi”.

Prossimi passi: relazione ANVUR e decisione del MUR

La visita si è conclusa giovedì 14 maggio 2026 con un incontro finale di confronto con la CEV. Nelle prossime settimane l’ANVUR elaborerà la relazione finale, sulla base della quale il MUR delibererà sull’accreditamento periodico dell’Ateneo.

L’Università Mediterranea guarda a questo esito con fiducia, forte di un sistema di qualità consolidato e di una comunità accademica coesa, motivata ed inclusiva.