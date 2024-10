A Reggio Calabria uno spazio aperto alla cultura

La città di Reggio Calabria ha un nuovo spazio culturale, al n. 23 di via Filippini (all’apice del Tapis Roulant) ha riaperto i battenti lo Spazio Open, con l’intento di diventare un luogo di aggregazione per tutte le associazioni culturali, grazie a una sala con ottanta posti a sedere, attrezzata per convegni e conferenze.

Il primo evento si è svolto scorsa a cura dell’associazione Anassilaos e della casa editrice Città del Sole edizioni: Piero Cutrupi, Mauro Destefano e Maurizio Loiacono, coordinati da Antonella Cuzzocrea, hanno parlato della presenza araba in Calabria e Sicilia nei secoli scorsi.

A fine serata sono stati offerti dolci della tradizione araba accompagnati dalla chitarra classica del maestro Antonio Barresi. Spazio Open è aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle 21 ed è pronto ad accogliere tutti gli amanti della lettura e delle arti varie.