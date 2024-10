Comm. Asp Scaffidi: ‘Due vaccini diversi? Il vero problema è un altro’

Il neo Commissario Straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, il dott. Gianluigi Scaffidi, interviene sulla vicenda che ieri ha suscitato clamore mediatico e preoccupazione. A Palazzo Campanella, una donna di 82 anni ha ricevuto una seconda dose di vaccino Pfizer, quando in realtà per la prima dose era stato utilizzato il vaccino di Moderna.

Ai microfoni di CityNow, il Commissario Straordinario dell’Asp di Reggio Calabria ha assicurato i cittadini su quanto accaduto, accendendo i riflettori invece sulla situazione relativa ai contagi.

“Non c’è nessuna preoccupazione rispetto a quanto accaduto ieri. I vaccini Pfizer e Moderna sono praticamente identici, lavorano allo stesso modo all’interno dell’organismo umano. La signora sarà costantemente monitorata in via precauzionale ma non bisogna fare inutile allarmismo, come ho notato in queste 24 ore”.