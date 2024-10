Vaccini a Reggio – Errore a Palazzo Campanella, le precisazioni di Giuffrida a CityNow

Due vaccini di marche diverse ad una sola persona. Il caso dell’anziana signora che a Reggio Calabria ha ricevuto la prima somministrazione di Moderna e la seconda di Pfizer ha innescato una serie di reazioni. La prima, ovviamente, quella dei familiari che, in seguito all’errore, hanno presentato la denuncia ai Carabinieri; la seconda, l’attenzione da parte delle istituzioni sanitarie costrette a confrontarsi con una situazione, ancora, inedita.

Mix di vaccini ad un’anziana: riunione all’Asp

Il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in seguito alla notizia, ha convocato una riunione specifica, in corso in queste ore.

Oltre al dott. Scaffidi, ha parlato ai microfoni di CityNow anche il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asp reggina:

“Contesto bonariamente il titolo dell’articolo di ieri “Grave errore a palazzo Campanella“. Si parla di gravi errori quando questi potrebbero portare a gravi conseguenze. Non è il caso della signora cui sono stati somministrati due vaccini, prima Moderna e poi Pfizer. Questo perché i due sono molto simili fra di loro, quasi sovrapponibili fra loro”.

Le precisazioni del dott. Giuffrida

Sul caso, il dott. Sandro Giuffrida ha aggiunto: