Reggio, nuova costruzione in via Demetrio Tripepi. Disagi e strada chiusa

Strada chiusa (non interamente) a Reggio Calabria nella centrale via Demetrio Tripepi. A causa di lavori che riguardano un palazzo in quella via situata, la strada è chiusa al traffico con i cittadini costretti a prendere altre direzioni per muoversi nel centro città.

Qualche disagio negli ultimi giorni e traffico in aumento, la strada solitamente è una delle arterie più frequentate del centro storico. La strada era già stata chiusa nelle scorse settimane, prima della riapertura e della nuova chiusura. Possibile che i lavori proseguano per tutto il mese di marzo.