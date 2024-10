Reggio Calabria, il VIDEO del traffico in tangenziale. Info e nuovi orari dei lavori

A Reggio non si parla d’altro. Il traffico in tilt sulla tangenziale cittadina condanna ogni reggino ad ore ed ore di attesa in entrambe le carreggiate. Proprio ieri si è tenuta la riunione in Prefettura chiesta dal Comune a seguito dei tanti disagi per la viabilità che creano code interminabili e che continuano a rappresentare un serio problema per i cittadini anche in vista delle festività natalizie.

I lavori di adeguamento e di messa in sicurezza, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dell’intervento sono stati oggetto della riunione in Prefettura. L’Anas promette di ridurre i tempi dei lavori e la società annuncia l’intensificazione delle attività. L’Anas ha dichiarato che la parte più critica sta per essere conclusa e che da ora in poi si procederà ad aprire un solo cantiere alla volta. I turni lavorativi inoltre inizieranno alle 5 e termineranno alle ore 1 del giorno successivo con uno stacco di sole quattro ore di inattività al giorno. I lavori infine verranno sospesi dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. In quei giorni saranno ripristinate entrambe le carreggiate.

Riprese di marcodronefpv