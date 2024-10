Reggio Calabria, Vigili del fuoco a lavoro per un incendio nel centro città – FOTO

Un altro incendio si è verificato pochi minuti fa in pieno centro a Reggio Calabria. A prendere fuoco una mansarda in legno situata in uno dei palazzi di via II Settembre.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme si siano scatenate in seguito ad un corto circuito che avrebbe incendiato la terrazza danneggiandola. L’appartamento non ha riportato danni così come i suoi proprietari.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato ha permesso di arginare l’emergenza.