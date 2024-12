Reggio, i vincitori del contest InnovAction LAB 2024 della Mediterranea

I vincitori si sono aggiudicati un premio di 2.500€ ciascuno e l’accesso a un percorso di accelerazione, pensato per supportare il lancio sul mercato delle idee presentate

Lunedì 11 dicembre, presso il Contamination Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è svolta la finale del contest InnovAction LAB 2024, un evento che ha visto protagonisti studenti e innovatori impegnati nella presentazione di idee progettuali sviluppate durante il percorso formativo iniziato a maggio.

La Commissione e il format dell’evento

L’incontro è stato aperto dai saluti del prof. Massimo Lauria, prorettore alla ricerca e trasferimento tecnologico, che ha introdotto la Commissione giudicante:

Prof. Francesco Sunseri, docente del Dipartimento di Agraria e membro della Commissione brevetti e spin-off;

Prof. Massimo Merenda, ricercatore del Dipartimento DIIES e CEO dello spin-off HWA;

M° Davide Destefano, titolare della storica Gelateria Cesare di Reggio Calabria;

Dott. Davide Nucera, direttore editoriale della testata giornalistica CityNow;

Dott.ssa Valentina Mallamaci, segretaria verbalizzante.

Ogni squadra ha avuto cinque minuti per esporre il proprio progetto con il supporto di immagini, dati economici e analisi di mercato. Le presentazioni hanno evidenziato un forte orientamento pratico e innovativo, rispondendo alle domande dei commissari e ricevendo suggerimenti per ottimizzare le idee in ottica di mercato.

I progetti finalisti

Ecco le cinque idee presentate, in ordine di esposizione:

TuMangi (Lorenzo Giosuè Borgia – Maria Assunta Mazzacuva)

Una piattaforma di marketing agroalimentare pensata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, con un focus sulle potenzialità del turismo.

Libellum (Vladimir Petric)

Una piattaforma innovativa per l’acquisto di libri, che integra funzionalità di intelligenza artificiale per la profilazione degli utenti e la promozione di nuovi autori locali.

Phygital Plataform (Eliana Catalano)

Uno strumento per enti e imprese, finalizzato alla mitigazione dei rischi climatici attraverso l’analisi dei dati e il supporto alla progettazione urbana.

CordiX (Giacomo D’Amico)

Cavi innovativi per macchine da tatuaggio, progettati per garantire stabilità elettrica e precisione nell’esecuzione dei disegni.

Wine Fresh (Ilaria Lupis – Antonio Cosimo Pio Trimboli)

Un sistema mobile per il raffreddamento rapido di bottiglie di vino, controllabile da app e dotato di lunga autonomia.

I vincitori

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione ha assegnato il primo posto ex aequo a:

TuMangi

Phygital Plataform

Il secondo posto è stato invece conquistato da:

Wine Fresh

I vincitori si sono aggiudicati un premio di 2.500€ ciascuno e l’accesso a un percorso di accelerazione, pensato per supportare il lancio sul mercato delle idee presentate.