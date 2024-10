Viola, match in casa contro Rende per continuare a vincere e restare in alto

Nell'anticipo Ragusa sbaraglia il Castanea, e l'Orlandina ospita in casa l'ultima in classifica: la Viola non può sbagliare

La Pallacanestro Viola torna in campo e lo fa con in testa un solo obiettivo, la vittoria. Alle 18:00 al Palacalafiore arriva la Bim Bum Basket Rende di coach Carbone per il primo derby calabrese di questa Serie B Interregionale.

C’è tanta voglia di basket in città, e tanta voglia tra i neroarancio di tornare a vincere e riprendere il percorso interrotto il turno scorso in casa di Ragusa. Una sconfitta arrivata all’overtime che tuttavia ha evidenziato le buone qualità dei ragazzi di coach Cigarini, che a bocce ferme e alla vigilia della nona di campionato ha analizzato il momento della Viola:

“Errori che ci serviranno in ottica futura. Sta diventando tutta una situazione mentale: per rimanere nella parte sinistra di classifica tutto questo è basilare. Abbiamo recuperato Tommaso Russo dopo un mese. Anche il capitano è praticamente recuperato. È il momento di continuare, rialzandoci dopo Ragusa”.

Nell’anticipo di ieri, la Virtus Ragusa in casa (inversione di campo a causa dell’indisponibilità del PalaTracuzzi) ha avuto la meglio contro Castanea col punteggio netto di 103-68. L’Orlandina di coach Bolignano è prima, avanti di due punti, e ospita in casa la Fortitudo Messina, fanalino di coda a zero punti in campionato.

La Viola non può sbagliare.

Gli avversari

Il prossimo avversario è squadra tosta, fisica, da non sottovalutare. I biancorossi sono un ottimo mix di giovani e giocatori esperti, arcigni nel pitturato e bravi dal perimetro, che Capitan Binelli & soci ben conoscono grazie alle amichevoli del pre-season.

Selezionati quest’estate da coach Carbone, tra i rendesi oltre al ‘top player’ Tomic e all’ottimo Hajrovic acquistato quest’anno, brillano le individualità dei vari Festinese, Gatta, Bisceglie, con la regia del talentuoso Nicco Guzzo e dell’esperto 40enne Ginefra.

La Bim Bum Rende aveva iniziato bene il cammino in questo primo campionato di B vincendo tre partite su quattro. Poi solo sconfitte, a Reggio arriva affamata dopo la caduta tra le mura amiche contro la Svincolati Milazzo.

Appuntamento coi tifosi neroarancio per Pallacanestro Viola -Bim Bum Rende alle 18:00, al Palacalafiore.