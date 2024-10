A Reggio Calabria il workshop Bluocean diretto dalla fotografa internazionale Lina Pallotta

Tutto pronto per il workshop Bluocean che si terrà a Reggio Calabria dal 24 al 26 novembre. Il corso, dal titolo “Beyond photography. Le fasi di sviluppo di un progetto fotografico dopo lo scatto” sarà diretto da Lina Pallotta, fotografa di fama internazionale e docente all’International Center of Photography (ICP) di New York.

Il 9° appuntamento del Bluocean’s Workshop 2017, Master Class in fotogiornalismo, patrocinato da National Geographic, si svilupperà con un programma full immersion di tre giorni che coinvolgerà i partecipanti in un confronto didattico di alto respiro.

I lavori di Lina Pallotta sono stati esposti in mostre personali e collettive negli Usa e in Europa e pubblicati su riviste internazionali. E’ Artistic Director di Gazebook – Sicily Photobook Festival. “Torno a Reggio Calabria dopo 30 anni, stavolta per motivi professionali. Durante il workshop spiegherò nel dettaglio cosa è e come si sviluppa un progetto fotografico, tutte le sue fasi, il linguaggio che lo compone”, spiega ai microfoni di Citynow la fotografa campana.

Sulle differenze tra la fotografia professionale e l’invasione derivante dai social network, e più in generale le contaminazioni che dominano la società dell’immagine, Pallotta spiega: “La distinzione che faccio è categorica. Chi è appassionato di fotografia, non per forza in modo professionale, cerca qualcosa in più, di capirne il linguaggio, e magari prova a trovarlo in workshop come quello che terrò a Reggio Calabria. L’invasione massificata degli ultimi tempi, che vede chiunque intento a scattare foto e farsi selfie, ha un significato ben diverso, meno interessante a mio parere”.

Le immagini come portatrici di un messaggio, maggiormente accessibili rispetto alle parole. Cosi Lina Pallotta, in sintesi, descrive l’universo fotografico: “Chi produce, scatta immagini, non sempre ha la piena consapevolezza del linguaggio. Cosa è per me la fotografia? Uno strumento per avvicinare le persone a quello che ho deciso di raccontare”.

Legata a doppio filo alla cultura fotografica americana, cresciuta professionalmente con i dettami dell’approccio Magnum nella scuola fondata dal fratello di Robert Capa, Pallotta racconta delle principali differenze tra Italia e Stati Uniti in campo fotografico.

“Siamo dietro nel linguaggio, nella comprensione. In America ci sono università prestigiose che forniscono lauree in fotografia, questo dà la possibilità di avere una percezione e capacità di analisi superiore. L’Italia può crescere, ha margini di miglioramento e può vantare fotografi di rango come Mario Giacomelli o Gabriele Basilico. Per il futuro sono ottimista soprattutto sul lungo periodo, noto un bel fermento e giovani con occhio ‘libero’ “.

La finalità del workshop che Lina Pallotta terrà a Reggio Calabria nei prossimi giorni è quella di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze di base necessarie per la realizzazione di un proprio layout. I docenti analizzeranno il legame e l’importanza del dialogo tra fotografia e grafica in uno storytelling.

Durante il workshop, si analizzeranno tutte le fasi della progettazione. Al termine dei tre giorni seguirà una proiezione dei lavori ultimati.

L’evento straordinario e fuori programma concluderà il percorso 2017 di alta formazione fotografica prodotto da Bluocean con l’esclusiva partnership di National Geographic che ha visto impegnati a Reggio le più titolate firme della fotografia e del photoediting contemporaneo italiano e internazionale.

I corsisti partecipanti alle Master Class (da marzo a novembre), hanno raggiunto la città dello Stretto dalle regioni Friuli, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia, oltre ai numerosi iscritti provenienti dalla Calabria.

Bluocean, azienda reggina che opera sul territorio da diversi anni, è una società che affronta con spirito innovativo il settore culturale e artistico. Avvalendosi del Know-how e dell’esperienza di un valido network di collaboratori e di country manager per la gestione estera, opera con successo nella produzione di eventi e manifestazioni culturali di respiro internazionale. La società è impegnata anche nella produzione di format televisivi, video e soluzioni pubblicitarie di rilevanza nazionale.

Link del programma https://goo.gl/puMMjd per regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it