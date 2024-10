‘A day for Bob Marley’: il tributo di Zio Fedele

Il bistrot di via Zaleuco, si sa, ha un debole per la musica. Nazionale, internazionale, classica o moderna poco importa. Ciò che conta sono le emozioni che è in grado di suscitare negli affezionati ospiti di Zio Fedele. A distanza di qualche mese, dal suo ultimo appuntamento, nel locale del centro torna lo ‘Zamundo Festival‘.

Il festival dedicato alla musica che, durante la scorsa estate (ed anche quella precedente) vi ha tenuto compagnia con una serie di concerti, torna con una dedica speciale a Bob Marley. Nel 2020 ricorrono, infatti, i 75 anni dalla nascita del grande artista. La sua spiritualità, il suo messaggio di pace, la tolleranza, la resistenza all’oppressione sono, ancora oggi, temi incredibilmente attuali. Le melodie di Bob Marley risuonano nelle nostre vite come un grido di fratellanza: ‘One love, one heart’.

A DAY FOR BOB MARLEY

L’evento, pensato per l’occasione da Zio Fedele, avrà inizio alle ore 18:00 di domenica 19 gennaio con l’imperdibile aperiZio e prevede il live dei Deep Radics formato dai pugliesi Nicola Scagliozzi e Andrea Resce, e dal batterista reggino Tonino Palamara. Il trio interpreterà in unplugged i successi dell’artista. Deep Radics è una band che propone da anni una rilettura dei brani più famosi di Bob Marley, di cui condividono lo spirito e la visione della musica come arma di pace per smuovere le coscienze. I componenti della band vantano collaborazioni con jazzisti di fama nazionale e artisti internazionali, come Hattie Webb arpista inglese che ha registrato per Leonard cohen, Sting. La band sarà accompagnata da Alex Perdido in apertura e chiusura. Il dj reggino traccerà un solco nel roots reggae partendo dal capolavoro del 73’ Catch A Fire, edito dalla Island Records, che traghettò Marley and The Wailers ed il reggae sound alla ribalta mondiale.

Gli eventi dello Zio sono sempre accompagnati da una cucina, allo stesso tempo, classica e innovativa che spazia da primi e secondi, alla pizza, passando per hamburger e cocktail senza eguali.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207